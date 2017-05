Die Analysten von Warburg Research ihr Kursziel für die Polytec-Aktie von 18,00 auf 21,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Buy" wurde nach der jüngsten Zahlenvorlage des oberösterreichischen Autozulieferers bestätigt.

Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2017 hätten die bereits hohen Erwartungen noch übertroffen, begründen die Analysten Björn Voss und Marc-Rene Tonn in der Studie vom Montag die Neueinschätzung. In nächster Zeit erwarten sie, dass das Unternehmen unter anderem von einer gestiegenen Nachfrage, dem "hochprofitablen" Werk in Ebensee sowie der Verlagerung von Teilen der Produktion in kostengünstigere Länder profitieren wird.

Beim Gewinn je Aktie rechnet Warburg mit 1,64 Euro für 2017. In den Folgejahren prognostizieren sie 1,62 Euro (2018) und 1,70 Euro (2019). Die Dividendenschätzung beläuft sich für alle drei Jahre auf jeweils 0,40 Euro.

Zum Vergleich: Am Montag gegen Mittag notierte die Polytec-Aktie an der Wiener Börse bei 18,20 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/ger

AFA0019 2017-05-08/11:36

ISIN: AT0000A00XX9