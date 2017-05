München (ots) -



CHECK24.de unterstützt buntkicktgut - die "interkulturelle straßenfußball-liga münchen" mit einer Spende von 20.000 Euro. Damit finanziert das Vergleichsportal die buntkicktgut-Auswahlmannschaft FC Interculturale München (FC Inter) und ermöglicht buntkicktgut, den Bereich der Talentförderung weiter auszubauen.



"Teamgeist, Fair Play, aber auch der Wille und die Begeisterung für Bestleistung sind Werte, die wir bei CHECK24.de groß schreiben", sagt Christoph Röttele, CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. "buntkicktgut trägt diese Werte über kulturelle und soziale Grenzen an Kinder und Jugendliche heran und wir freuen uns, sie mit unserer Spende unterstützen zu können."



buntkicktgut organisiert seit 1997 Straßenfußball-Ligen für Jugendliche verschiedener nationaler und kultureller Herkunft. Beim FC Inter treffen sich Spieler aus allen Münchner Mannschaften, die das Potential haben, in höherklassigen Amateurmannschaften oder sogar im Profibereich erfolgreich zu sein.



Einmal wöchentlich trainieren sie leistungsorientiert mit professionellen Trainern, messen sich mit Auswahlmannschaften der anderen buntkicktgut-Ligen und mit Jugendmannschaften anderer Vereine sowie bei nationalen und internationalen Fußballturnieren. Jährliches Highlight der Nachwuchskicker ist die Teilnahme am Weltfinale des FC Bayern Youth Cup in der Allianz Arena. Bei dem internationalen Kleinfeld-Turnier tritt buntkicktgut für Deutschland in einem Feld aus Jugendmannschaften aus aller Welt an. Der Gewinn des Pokals 2014 ist der größte Erfolg eines Auswahlteams. Dieses Jahr stellen die Auswahlkicker am 21. Mai in der Allianz Arena das Team Deutschland.



Als Vorbilder für viele buntkicker dienen die beiden ehemaligen FC-Inter-Spieler Maxime Awoudja (Togo) und Kevin Nsimba (Kongo): Maxime spielt mittlerweile in der U19-Bundesliga beim FC Bayern München, Kevin in der Amateurmannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga.



"Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von CHECK24.de", sagt Rüdiger Heid, Initiator und Leiter von buntkicktgut, "damit können wir unseren Talenten und jugendlichen Trainern noch mehr Spielraum geben und sie auch außerhalb des Fußballplatzes unterstützen und begleiten. Denn der FC Interculturale München ist nicht nur eine Auswahlmannschaft von buntkicktgut, sondern ein Botschafter unserer Werte - wie Respekt, Toleranz und Fairplay."



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder weiter aus



CHECK24.de setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Anfang des Jahres hat das Vergleichsportal drei Familienpatenschaften des Ambulanten Kinderhospizes München übernommen, das schwerstkranke Kinder und deren Familien unterstützt. Außerdem unterstützt CHECK24.de den Kletterverein "Ich will da rauf!" e. V., um Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung das regelmäßige Klettertraining zu ermöglichen.



Auch die Kunden des Vergleichsportals können einen Beitrag leisten. Seit Juni 2016 haben sie die Möglichkeit, in ihrem Kundenportal gesammelte CHECK24-Punkte zu spenden und damit Kinderhilfsorganisationen zu unterstützen. CHECK24.de verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte über 550.000 Euro sammeln. Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro.



Über die buntkicktgut - interkulturelle straßenfußball-ligen



Die interkulturelle Straßenfußball-Liga aus München bringt junge Menschen verschiedenster kultureller, sozialer und nationaler Herkunft zusammen - und das nun schon seit 1997. Im Sommer wie im Winter. Mit dem Ball lernen die Kinder und Jugendlichen im sportlichen Spiel, das gegenseitige Toleranz und Fairness die Grundlage für friedliche Interaktion sind. Sie sind die Macher der Liga - als Spieler, im Liga-Rat, als buntkicker-Redakteur, Schiedsrichter oder Street Football Worker. Partizipation, Integration und Identifikation sind die Grundsäulen von buntkicktgut. Die Wurzeln liegen dabei in der Münchner Flüchtlingsarbeit der 1990er Jahre, als nicht nur der "Jugoslawienkrieg" für eine neue Einwanderungswelle sorgte. Dieser Herausforderung begegneten Rüdiger Heid und seine Mitstreiter mit Fußball und einer organisierten Liga für Flüchtlinge. Mittlerweile gibt es neben München weitere buntkicktgut-Standorte in Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Niederbayern, Oberschwaben, Zürich und Basel. Über 4.500 Jugendliche werden so pro Woche von buntkickgut in ganz Deutschland erreicht. Kinder aus aller Welt - durch den Fußball verbunden und vereint.



