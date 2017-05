FRANKFURT (dpa-AFX) - Die beiden größten Ölförderländer der Welt, Saudi-Arabien und Russland, können sich eine Verlängerung der aktuellen Rohöl-Fördergrenze vorstellen. Dies geht aus Äußerungen und Stellungnahmen vom Montag hervor. Möglicherweise könnte die seit Anfang 2017 geltende Förderbegrenzung sogar über das Jahr 2017 hinaus verlängert werden. Die Ölpreise reagierten mit leichten Kursgewinnen auf die Aussagen.

Am Montagmorgen hatte Saudi-Arabiens Ölminister Khalid Al-Falih in Kuala Lumpur gesagt, er sei zuversichtlich, dass die jetzige Vereinbarung in die zweite Jahreshälfte verlängert werde, "möglicherweise darüber hinaus". Wenige Stunden später ließ sich Russlands Energieminister Alexander Nowak in einer E-Mail zitieren, man diskutiere gegenwärtig mehrere Szenarien und glaube, eine Verlängerung "für eine längere Zeit" werde helfen, ein Marktgleichgewicht schneller zu erreichen.

Das Ölkartell Opec, dessen mächtigstes Mitglied Saudi-Arabien ist, trifft sich am 25. Mai, um über das Thema zu beraten. Es wird allgemein mit einer Verlängerung der Förderbegrenzung gerechnet, die die Opec zusammen mit anderen großen Produzenten, darunter Russland, im November 2016 vereinbart hatte. Bislang haben sich die Länder an die Vereinbarung weitgehend gehalten, allerdings ohne ihre Ziele nachhaltig zu erreichen. Diese waren zum einen höhere Ölpreise, zum anderen eine Verringerung der weltweit hohen Rohölbestände. Als ein Grund für das Scheitern gilt die flexible Fördertechnik der US-amerikanischen Schieferölindustrie./bgf/jsl/fbr

