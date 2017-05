Wien - Die EUR 340 Mio.-Anleihe (erwartete Ratings: B2/B) von Norican A/S wurde nach deutlichem Einziehen der ersten Preisindikation (5,25/5,50%) final bei einer Rendite von 4,50% (6NC2,5) begeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei den Financials sei Banco Sabadell mit einer EUR 750 Mio. schweren AT1-Anleihe (Rendite 6,5%, rückzahlbar ab Mai 2022, erwartet B2) am Primärmarkt aktiv gewesen. Unterdessen hätten am Freitag zwei weitere Unternehmen mögliche EUR-Anleiheemissionen angekündigt. So beabsichtige Immobel SA (kein Rating) bis zu EUR 100 Mio. in einer oder mehreren Tranchen und im Laufzeitenbereich von fünf bis sieben Jahren zu begeben. Groupe Bruxelles Lambert (kein Rating) wolle ab diesem Mittwoch bis Freitag Treffen mit Anleiheinvestoren abhalten. Eine EUR denominierte Benchmarkemission mit einer Laufzeit von sieben Jahren könnte im Anschluss folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...