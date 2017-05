Am Sonntag gewann Emmanuel Macron die Wahlen in Frankreich. Das ist genau das, was die Marktteilnehmer erwartet haben, nachdem er in der ersten Wahlrunde schon vorne lag. Seit dem 23. April nimmt die durch den Brexit und den Wahlsieg von Donald Trump ausgelöste populistische Bewegung etwas ab. Das könnte die Investoren motivieren, Aktien anzubieten und den Euro weiter zu stärken. Im Wochenchart bleibt ...

