Macron ist drin - im Élysée-Palast und in den Kursen. Robert Halver ist aber skeptisch, der Französisch-Leistungskurs aus Schulzeiten hat tiefe Spuren hinterlassen.... Robert Halver sagt, der Ex-Banker müsse erst einmal liefern. Große Konsolidierung an den Märkten? Robert Halver von der Baader Bank schaut gleich nach vorn: Emmanuel Macron muss Frankreich reformieren, fordert er im Gespräch mit Antje Erhard. Sonst geht die Wahl in fünf Jahren ganz anders aus. Das Zeitfenster sei eng. Sehen wir nun eine Konsolidierung nach 700 Punkten Rallye? Pro und Contra hierzu im Gespräch auf dem Frankfurter Parkett.