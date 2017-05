Die Netzkonferenz Republica hat begonnen: In Zeiten von Fake-News und Hass suchen Besucher und Redner nach Möglichkeiten, die digitale Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen - und ringen um Lösungen.

Wohin ist sie nur, die Zeit, in denen das Internet für freie Meinungsäußerung, grenzenlose Kommunikation und ein friedliches digitales Beisammensein stand? Heute sind es Fake-News, gesteuerte Propaganda und Hasskommentare, die die Berichterstattung über das Netz bestimmen. Doch das muss nicht so sein.

Es ist kein Zufall, dass sich die Digital-Konferenz Republica in diesem Jahr das Motto "Love out Loud" gegeben hat. Vom 8. bis zum 10. Mai werden bis zu 9.000 Besucher aus vielen Ländern erwartet. Das Netz, es ist doch so viel mehr als Hate Speech und Fake. Allein diese Tatsache reicht natürlich nicht, um gegen die dunklen Seiten anzukämpfen. So sagte dann auch Markus Beckedahl, Mitveranstalter und Chefredakteur von Netzpolitik.org, vorab: "Wir wollen die Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden und für eine offene Gesellschaft, für Demokratie und Pressefreiheit einzutreten." Dass es sich dabei nicht um ein bloßes Bekenntnis handelt, zeigt die Liste der Vorträge: Statt nur zu diskutieren, sollen Lösungen gefunden werden.

Etwa 950 Sprecher auf der Republica und der parallel stattfindenden Media Convention stehen in diesem Jahr auf der Bühne. Freilich geht es nicht nur um Hass und Fake im Netz, sondern auch um Storytelling, Big Data, Datenschutz oder Künstliche Intelligenz.

Über die spricht zum Beispiel Gary Kasparov am Montag. Der Schachweltmeister wurde durch seinen Partien gegen den IBM-Schachcomputer Deep Blue berühmt ...

