BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hofft auf gute Zusammenarbeit mit dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Mit Ihnen als Präsident bin ich zuversichtlich, dass Frankreich weiterhin konstruktiv zur Bewältigung unserer gemeinsamen Herausforderungen und zum Erhalt unserer Einheit beitragen wird", schrieb Tusk in einem am Montag in Brüssel veröffentlichten Glückwunschbrief an Macron. "Frankreich ist unentbehrlich für Europa, wie es Europa für Frankreich ist." Der europafreundliche Macron hatte sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen die EU-Feindin Marine Le Pen durchgesetzt./hrz/DP/mis

AXC0154 2017-05-08/11:58