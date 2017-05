Alliance Global Capital Ltd: (Börse Frankfurt:A2DNBZ) MAIFA MINING CORPORATION in Mali findet 15 KG Goldnugget

DGAP-News: Alliance Global Capital Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Alliance Global Capital Ltd: (Börse Frankfurt:A2DNBZ) MAIFA MINING CORPORATION in Mali findet 15 KG Goldnugget 08.05.2017 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

05th May , 2017 Australien

Die größten Goldnuggets-Funde der Welt 1858 der "Welcome" Nugget mit 68,2 KG

1872 der legendäre "Holtermann" Nugget mit 214 KG 1889 der "Welcome Stranger" Nugget mit 72.02 KG (Feingewicht)

1980 der "Hand of Faith" Nugget mit 27 KG 1998 der "Centennial" Nugget mit 8,5 KG

Die großen Funde sind deutlich seltener geworden, umso mehr freut es uns, dass unsere Beteiligung, die MAIFA Mining Corporation, einen Goldnugget-Fund mit einem Gewicht von 15 KG bekannt gibt. Das Nugget wird auf ca. USD 550.000,- bewertet.

Der Fund wurde in einem geografischen Testgebiet, zu welchem MAIFA Mining die Abbaulizenz besitzt, gefunden.

Dies zeigt das große Potential und zugleich wird der Nugget-Fund den Bekanntheitsgrad der MAIFA Mining Corp. weltweit enorm steigern und somit die Alliance Global Capital Ltd, als ein wertbringendes Investment, für viele Anleger noch interessanter machen.

Ein Name für den 15 KG Goldnugget wurde noch nicht festgelegt. Nach der "Taufe" werden der Name und die genauen Daten der Weltpresse bekannt gegeben. Damit verewigt sich MAIFA Mining in die Geschichtsbücher der größten Goldnuggets-Funde der Welt.

Über Alliance Global Capital Limited: Das Unternehmen investiert in andere erfolgversprechende Unternehmungen die Kapital benötigen um voll von den Marktbedingungen zu profitieren und Zugang zu internationalen Aktivitäten erhalten.

Gegenwärtig hat die Alliance Global Capital Limited 10 Beteiligungen im Portfolio, darunter eine 50% Beteiligung an der Maifa Mining Sarl in Mali, die derzeit eine großflächige Goldproduktion in Mali errichtet.

Neben dem Investment in das Geschäftsmodell unterstützt die hundertprozentige Tochtergesellschaft, Alliance Global Capital Pte. Ltd mit Sitz in Singapur die Geschäftstätigkeit indem der Zugang zur Börse, zu Private Equity Fonds, Hedgefonds oder auch zu privaten Investoren herstellt wird, damit das Unternehmen in der Lage ist das notwendige Wachstumskapital zu erschließen.

Das vorrangige Investmentziel des Unternehmens ist es gezielt und transaktionsorientiert zu investieren mit dem Fokus auf eine hohe Wertschöpfung für die Aktionäre.

Kontaktieren Sie Alliance Global Capital Ltd.:

Alliance Global Capital Ltd. Suite 214, Level 2, Lexington Drive, Bella Vista, NSW 2153 Australien European Head Office: Tel: +44-208 077 2791. Fax: +44-208 077 2785 www.allianceglobalcapital.com - Email: info@allianceglobalcapital.com

