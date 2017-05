Frankreich hat gewählt und fast überall in Europa herrschen strahlende Gesichter. Ein weiteres Voranschreiten der nationalistischen Kräfte konnte verhindert werden und so wie es aussieht, hat das europäische Projekt noch Kraft. Das ist gut für den Euro und auch die Börsianer feiern neue Höchstkurse.



Manche deuten die hochgejazzten Kurse als ungesunde Euphorie und kündigen einen baldigen Rücksetzer an. Ich bin jedoch zum Schluss gekommen, dass es unter normalen Umständen mittel- bis langfristig weiter aufwärts gehen müsste. Aber es bleibt die beunruhigende Frage: Werden die kommenden Zeiten noch einigermaßen normal sein?

Warum der Boom noch lange weitergehen könnte

Mein Statistik-Professor hat damals folgendes ...

