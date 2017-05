Köln (ots) - Wegen Wartungsarbeiten und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen am Standort Nordhelle wird am 10. Mai zwischen 09.05 und 12.00 Uhr in den Städten Lüdenscheid, Herscheid, Plettenberg und Meinerzhagen der Fernsehempfang zeitweise unterbrochen oder nur eingeschränkt möglich sein.



Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:



DVB-T Kanal 27 mdr, NDR, SWR, WDR DVB-T Kanal 30 3sat, KIKA, ZDF, zdf_neo, zdf info DVB-T Kanal 60 Das Erste, arte, ONE, phoenix



Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.WDR.de wird



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 0221 / 220 7100 Email: wdrpressedesk@wdr.de