Unterföhring (ots) - Von den Ägyptern als Gottheit verehrt, im Mittelalter als Hexen-Gehilfin gefürchtet: Um das beliebteste Haustier der Deutschen ranken sich zahlreiche Mythen. Heute leben knapp 13 Millionen* Katzen in deutschen Haushalten - und die halten ihre menschlichen Mitbewohner ordentlich auf Trab. Denn trotz ihrer edlen und anmutigen Erscheinung haben es die Stubentiger oft faustdick hinter den felligen Ohren und stellen viele Besitzer vor die Frage: Wer erzieht hier eigentlich wen? Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie über Katzen wissen müssen" beschäftigt sich am Mittwoch, 10. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 unter anderem mit folgenden Fragen: Welche Rasse ist besonders gemütlich, welche dagegen sehr temperamentvoll? Was verbirgt sich hinter dem japanischen Trend der Katzencafés? Wie lässt sich eine Katzenhaarallergie effektiv behandeln? Und wer sind neben dem Internet-Star "Grumpy Cat", dem faulen "Garfield" und der zuckersüßen "Hello Kitty" die berühmtesten Stubentiger der Welt? Die Katzenliebhaber Daniel Boschmann, Vera Int-Veen, Aaron Troschke, Ulrich Meyer sowie weitere Prominente kommentieren und teilen ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den flauschigen Mitbewohnern. Die Sendung wird produziert von Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH.



