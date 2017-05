Bonn (ots) - Deutschlands Autokäufer haben wieder abgestimmt und entschieden: Die norisbank ist zum vierten Mal in Folge "Fairster Autofinanzierer". Das ergab eine Studie von Focus-Money, Ausgabe 11/2017, und ServiceValue. Als eine von zwei klassischen Banken im Ranking konnte sich die norisbank im Wettbewerb mit zahlreichen Autobanken erfolgreich platzieren. Ein "Sehr gut" gab es gleich in vier Kategorien: "Fairster Kundenservice", "Fairste Kundenberatung", "Fairste Konditionen" und "Fairste Produktleistung".



Deutsche greifen beim Auto gerne zum Kredit



Welche Bedeutung das Finanzierungsangebot beim Autokauf spielt, belegen aktuelle Zahlen von Statista zu den wichtigsten Kriterien beim Autokauf. Neben zum Beispiel der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und dem Preis-/ Leistungsverhältnis spielt für 63,3 Prozent der Befragten beim Kauf des Wagens auch die Finanzierungsmöglichkeit eine Rolle.



Entsprechend wichtig ist natürlich ein faires Kreditangebot für den Kunden. Und der kann, wie im Falle der norisbank, bei der Autofinanzierung über eine klassische Bank oftmals nicht nur von sehr guten Konditionen profitieren. Vielmehr kann sich solch ein Angebot sogar bei einem konkurrierenden "0%-Finanzierungsangebots" einer Autobank lohnen. Denn der Kreditkunde einer klassischen Bank kann im Autohaus als Barzahler beim Autokauf auftreten, hat im Zweifel einen zusätzlichen Verhandlungsspielraum gegenüber dem Händler und kann ggf. erfolgreicher Rabatte verhandeln. Ein Autokäufer kann sich so - anders als bei der Finanzierung durch eine Autobank - oft hohe Preisnachlässe sichern.



Direktbank als faire Alternative



Zu einem fairen Kreditangebot gehören insbesondere günstige Konditionen. "Uns ist Fairness gegenüber unseren Kunden enorm wichtig", betont Maik Wennrich, Leiter Produktmanagement bei der norisbank. "Wir sind immer bemüht, unseren Kunden das attraktivste Kreditangebot zu unterbreiten. Und sollte uns das mal nicht gelingen, und sollten unsere Kunden innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss bei einer anderen Bank ein günstigeres Angebot erhalten, können sie den Kredit kostenlos zurückgeben. Zusätzlich bekommen sie in diesem Fall von uns 50 Euro." Hinzu kommen ein Rückgaberecht von 30 Tagen und die Möglichkeit zur Sondertilgung. "Zudem verzichten wir auf die Sicherungsübereignung des Fahrzeugs", ergänzt der norisbank-Experte. So bleibt der Kunde immer Eigentümer des über die norisbank finanzierten Autos.



Daneben spielen auch die zeitnahe Reaktion auf Kundenanliegen sowie die Transparenz der Konditionen und Leistungen der Bankangebote bei der Auswahl der Bank für den Autokredit eine große Rolle. Ebenso wie gute Services. "Für uns ist es selbstverständlich, eine schnelle Bearbeitungszeit zu gewährleisten", so Maik Wennrich. "Unser Ziel ist es, den Prozess vom Eingang der vollständigen Unterlagen bis zur Auszahlung des Kredits innerhalb von 24 Stunden abzuschließen. Denn das Auto bedeutet für unsere Kunden mehr Lebensqualität und deshalb unterstützen wir sie bei der Finanzierung des neuen Autos gern - schnell und mit guten Konditionen, wie man es von einer kundenorientierten Direktbank erwarten kann." Und das gelingt der norisbank laut Focus-Money-Studie "sehr gut".



Über die norisbank



Die norisbank ist eine moderne Direktbank, die ihren rund 560.000 Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24 Stunden täglich zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr - wo immer der Kunde ist - sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte "immer-und-überall-dabei" Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsiegerqualität zu attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten - dem kostenlosen "Top-Girokonto" und der kostenlosen Kreditkarte sowie dem günstigen "Top-Kredit" - bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen. Für ihre kundenorientierten Angebote wurde die norisbank vielfach prämiert. Anfang 2017 wurde sie beispielsweise gleich fünffach von Focus Money ausgezeichnet - u. a. als "Fairster Autofinanzierer". Und in Finanztest (Ausgabe 12/2016) erhielt die norisbank für ihren Online-Ratenkredit die Note "1,9". Im umfassenden Girokonten-Vergleichstest der Stiftung Warentest wurde der norisbank im Oktober 2016 zudem das begehrte Siegel für ihr "kostenloses Girokonto ohne Bedingungen" verliehen. Für ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis wurde die norisbank 2016 bereits zum zweiten Mal in Folge im großen Deutschlandtest von Focus Money zum Preissieger "Gold" gekürt. Auch die Prüfung der norisbank durch den TÜV Saarland Ende 2016 bestätigt die Attraktivität des Angebots bzgl. des Preis-Leistungsverhältnisses mit der Note "sehr gut" und bzgl. der Produkt- und Service-Qualität mit der Note "1,9".



