Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating überprüft gegenwärtig das Rating der Grammer AG und hat es mit negativer Tendenz auf die Watchliste gesetzt. Hintergrund sind Ankündigungen einzelner Aktionäre bei der Hauptversammlung am 24. Mai 2017 Anträge stellen zu wollen, mit denen sie die Neubesetzung von Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat sowie von Vorstandsmitgliedern fordern.



Aus Sicht von Euler Hermes Rating hat sich die Grammer AG in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt und ihre Marktposition als weltweit tätiges Automobilzulieferunternehmen Schritt für Schritt verbessert. Kurzfristige wesentliche Veränderungen auf der Ebene des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes können sich nach Einschätzung der Ratingagentur ungünstig auf die Kontinuität der Unternehmensführung, strategischen Ausrichtung sowie der Kundenbeziehungen auswirken. Euler Hermes Rating hält daher im Falle der Durchsetzung der Anträge einen Anstieg der Risiken und eine Abschwächung des Ratings für möglich.



Die Grammer AG ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge, Lkw und Busse sowie von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Grammer mit im Jahresdurchschnitt 12.250 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von EUR 1,7 Mrd.



Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating Agency (CRA) registriert sowie als External Credit Assessment Institute (ECAI) durch die BaFin anerkannt.



Weitere Informationen zu Euler Hermes Rating GmbH unter www.eulerhermes-rating.com.



