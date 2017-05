Die Börse reagiert auf das pro-europäische Wahlergebnis in Frankreich mit steigenden Kursen, auch der Euro legt zu - allerdings weniger als von vielen prognostiziert. Das verhaltene Urteil der Anleger hat gute Gründe.

Der Wahlsieg des pro-europäischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in Frankreich sorgt weltweit für Erleichterung, das Auseinanderbrechen Europas und der Euro-Zone bleibt allen Pro-Europäern vorerst erspart. Aber Euphorie will an der Börse nicht aufkommen. Dabei hatten einige Beobachter vor Börsenbeginn den deutschen Aktienindex Dax schon auf 13.000 Punkte springen sehen, zumindest aber bei einem neuen Rekordhoch um die 12.800 Punkte.

Der mit Spannung erwartete Wahlausgang in Frankreich hat den Dax am Montag zunächst in Rekordhöhen geschickt. Unterstützung kam zudem von starken Industrie-Daten aus Deutschland. Zum Börsenstart sprang der deutsche Leitindex auf 12.762 Punkte hoch - ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Doch der Höhenflug der ersten Handelsminuten endete jäh. Schnell gab der Dax seine Gewinne wieder ab und zeigte sich mit 12.719 Zählern fast unverändert. Im weiteren Handelsverlauf rutschte der sogar leicht ins Minus.

Der MDax erreichte bei zeitweise deutlich über 25.200 Punkten ebenfalls eine neue Bestmarke, sank aber am Vormittag auf 25.125 Zähler. Der TecDax verlor rund einen Drittel Prozentpunkt auf 2122 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 ging es nach einem freundlichen Start sogar um 0,45 Prozent abwärts.

Auch an der Börse in Paris war wenig Feierlaune spürbar. Der französische Aktienindex CAC40 legte zeitweise um 0,2 Prozent auf 5442 Punkte zu und notierte damit so hoch wie zuletzt im Januar 2008, allerdings rutschte er dann ins Minus. Selbst der Euro, dem Experten einen deutlichen Sprung nach oben zugetraut hatten, notierte mit 1,0980 Dollar unter dem zeitweise im frühen Handel in Asien erreichten Sechs-Monats-Hoch von 1,1024 Dollar.

Ein stärkeres Plus an den Aktienmärkten war vor allem wegen des starken Kursanstiegs in Asien zum Wochenauftakt erwartet worden. In Japan war der Nikkei-Index bis zum Handelsschluss am Montag um acht Uhr mitteleuropäischer Zeit um 2,4 Prozent gestiegen. Die Tokioter Börse war in der vergangenen Woche allerdings feiertagsbedingt mehrere Tage geschlossen und hatte Nachholbedarf. In Shanghai lag der Composite-Index indes niedriger.

Auch in New York hatten die Börsen am Freitag nach Handelsschluss in Europa zugelegt: Der Dow-Jones- und der S&P500-Index schlossen 0,3 und 0,4 Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewann 0,4 Prozent. Allerdings hatte ...

