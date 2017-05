"buy the rumours, sell the facts" - eine alte Börsenweisheit findet in dieser Woche ihre Bestätigung. Macron hat mit einer Zweidrittelmehrheit geliefert, für neue Rekorde reicht es am Montag jedoch nicht. Im Gegenteil - die Investoren ziehen sich nach den Rekorden der Vorwoche zunächst aus dem Markt zurück. Beachten Sie unsere Investmentideen. Zudem liefert der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...