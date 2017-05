Die Frankreich-Wahl ist ein positives Signal

DGAP-News: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Die Frankreich-Wahl ist ein positives Signal 08.05.2017 / 12:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Erleichterung durch abgewendeten "Frexit" und Aussicht auf Reformen * Positive Wirtschaftsindikatoren sprechen für eine zyklische Erholung * Strukturelle Probleme dürften Macron vor Herausforderungen stellen

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron ist ein positives Signal für die Kapitalmärkte, auch wenn dieser von den Börsen schon vorweggenommen wurde. Der neue Präsident bietet Aussicht auf Reformen und wird die Beziehungen zur Europäischen Union pflegen. Im Zusammenspiel mit positiven Wirtschaftsindikatoren für Frankreich ergibt sich so ein gutes Umfeld für risikobehaftete Wertpapierklassen wie Aktien. Zu dieser Einschätzung kommt Gerhard Winzer, Chefökonom bei der Erste AM.

Frankreich im zyklischen Aufschwung Frankreich befindet sich in einer Erholungsphase, mit einem prognostizierten Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,1 Prozent in 2016. "Das Produktionslevel der französischen Wirtschaft liegt zwar noch immer unter Potenzial, aber das Land ist auf einem guten Weg", sagt Winzer. So habe die Wirtschaft im vergangenen Jahr immerhin zu 98 Prozent ihres Potenzials produziert. Darüber hinaus habe Frankreich auch die unmittelbare Deflationsgefahr überwunden. Hochrechnungen zufolge werden die Konsumentenpreise in diesem Jahr um 1,4 Prozent ansteigen. Zum Vergleich: In 2016 sind sie lediglich um 0,3 Prozent gestiegen.

Strukturelle Probleme bleiben Trotz kurzfristig positiver Rahmenbedingungen seien die strukturellen Probleme des Landes unverändert: Das durchschnittliche Wachstum über den Wirtschaftszyklus betrachtet und die Wettbewerbsfähigkeit sind niedrig. Zudem sind die Staatsausgaben in Höhe von 56 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), die Staatsverschuldung (knapp 100 Prozent vom BIP), die Arbeitslosenrate (10 Prozent) und die Regulierungsdichte hoch. "Mit dem Wahlsieg von Macron hat zumindest das Potenzial für Strukturreformen und wirtschaftsfreundliche Maßnahmen in Frankreich zugenommen", so Winzer.

Die nächste Hürde sind die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich am 11. und 18. Juni. Winzer zufolge ist es fraglich, ob die neue Bewegung von Macron eine Mehrheit erringen und damit ihr geplantes Reformprogramm durchsetzen kann. Falls dies nicht gelingt, käme es vor allem darauf an, dass die Parteien ein tragfähiges und reformfreundliches Arbeitsprogramm aufsetzen.

Rückfragen an:

Erste Asset Management, Communications & PR

Nathalie Boyke Tel. +43 (0)50 100 19781 E-Mail: nathalie.boyke@erste-am.com Paul Severin Tel. +43 (0)50 100 19982 E-Mail: paul.severin@erste-am.com Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, 1100 Wien www.erste-am.com Sitz Wien, FN 102018b, Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Edelman.ergo

Alexander Schmidt Tel. +49 (0)69 271 389 26 E-Mail: alexander.schmidt@edelmanergo.com David Beckmann Tel.: +49 (0)221 912 887 51 E-Mail: david.beckmann@edelmanergo.com

Die Erste Asset Management GmbH ( www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 57,2 Milliarden Euro (per 30.12.2016). Die ERSTE-SPARINVEST ist Teil der Erste Asset Management und mit einem Fondsvolumen von 31,5 Milliarden Euro (per 30.12. 2016) Marktführerin in Österreich.

Zu beachtende Hinweise:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Prospekte (sowie dessen allfällige Änderungen) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen - ebenso wie die "Wesentliche Anlegerinformation/KID" - Interessenten kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die "Wesentliche Anlegerinformation" erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage der betreffenden Verwaltungsgesellschaft, insbesondere www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Das Finanzprodukt sowie die dazugehörenden Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Dies gilt insbesondere für folgende Länder: Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, und die USA (einschließlich "US-Person" wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjgF definiert). Stand: 10.1.2017

08.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

570925 08.05.2017

AXC0159 2017-05-08/12:09