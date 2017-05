Zum Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Frankreich erklärt Carl Martin Welcker, Präsident des VDMA: "In der Maschinenbauindustrie herrscht große Erleichterung, dass sich in Frankreich die proeuropäischen Kräfte durchgesetzt haben. Alles andere hätte einen unermesslichen Schaden für die Gesellschaft und Wirtschaft in Europa bedeutet. Der Wahlsieg Emmanuel Macrons ist eine Chance, die Europa jetzt auch ...

