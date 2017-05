Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verlor im Handelsverlauf weiter an Boden und schloss (160,46) 44 Stellen unter Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Auf Wochensicht würden sich die Verluste auf 132 Ticks summieren. Der Ausblick im Tageschart bleibe angeschlagen, eine Stabilisierung scheine nicht in Sicht. Auch auf Wochensicht könne ein Rückgang bis in den Bereich 159,64 (Trend) nicht ausgeschlossen werden.

