London - Das Ergebnis einer der am stärksten umkämpften Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat die Umfragen bestätigt, so Steven Andrew, Fondsmanager Multi Asset bei M&G Investments.Emmanuel Macrons Sieg zeige nun, dass politische Unzufriedenheit in Europa nicht automatisch zu Anti-EU- oder rein nationalistischen Erfolgen führen müsse. Für die Befürworter Europas sei dies eine sehr gute Nachricht. Macron wolle eine tiefere Integration und bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern erreichen und sei außerdem ein großer Anhänger freien Handels und der Globalisierung. Er werde versuchen, von diesen Trends zu profitieren anstatt sie umkehren zu wollen. Allerdings müsse man noch die Wahl zur Nationalversammlung im Juni abwarten, um einschätzen zu können, ob der neue Präsident eine Mehrheit für sein Programm erhalte und inwieweit er die Richtung der französischen Wirtschaftspolitik spürbar ändern könne.

