Paris - Die Achterbahnfahrt des Goldpreises hält an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach einem starken Jahresstart sei Ende Februar eine Kursdelle gefolgt, bevor der Preis Mitte März wieder an Fahrt habe zulegen können. Mitte April habe der Kurs erneut einen Gang zurückgeschaltet. Erholt habe sich der Goldpreis seitdem nicht mehr, im Vergleich zur vorvergangenen Woche habe er gut 2 Prozent an Wert eingebüßt.

Den vollständigen Artikel lesen ...