Das irische Pharmazieunternehmen (ISIN: IE00BY9D5467, NYSE: AGN) gibt für das 2. Quartal 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 70 US-Cents bekannt. Die insgesamt zweite Auszahlung soll am 15. Juni 2017 erfolgen (Record date: 18. Mai 2017). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern künftig 2,80 US-Dollar an Dividende. Allergan strebt künftig Dividendenanhebungen an. Beim derzeitigen Börsenkurs von 244,94 US-Dollar (Stand: 5. Mai 2017) ...

