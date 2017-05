Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das erste Quartal des Wohnimmobilien-Konzerns sei geschäftlich sehr aktiv verlaufen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Montag. Dabei verwies er unter anderem auf die Kapitalerhöhung und einen Zukauf. Zur Zahlenvorlage am 12. Mai sollte aber vor allem die gestiegene Profitabilität, ausgedrückt in steigenden Ebitda-Margen, im Fokus stehen./ck/mis

ISIN: DE000A0HN5C6