Ausschlaggebendes Kriterium, warum man bei der Neuanschaffung einer Verpackungslösung auf die Wolf Verpackungsmaschinen GmbH zugegangen ist, waren die ständigen Produktwechsel. Sie müssen einfach und schnell erfolgen, um nicht wichtige Produktionszeit zu verlieren. Da es sich bei den Produkten um mehlige Produkte mit hoher Staubentwicklung handelt, ist eine hygienische Ausführung der gesamten Anlage ebenso von höchster Bedeutung. Dies beinhaltet neben der einfachsten Bedienung und Handhabung auch die leichte Reinigbarkeit.

Die Wolf Verpackungsmaschinen GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Birklar in Mittelhessen. Hier werden mit rund 140 Mitarbeitern Verpackungslösungen projektiert, konstruiert, gefertigt und in Betrieb genommen. "Wir setzen uns immer im Detail mit den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden auseinander und fertigen entsprechend die maßgeschneiderte Lösung", so Günter Wolf, der das Unternehmen vor knapp 30 Jahren gegründet hat. Im Stammhaus werden neben den vertikalen Verpackungsmaschinen auch horizontale Anlagen, Schnecken-Dosierer, Becher-Dosierer und Vertikal-Kartonierer gefertigt. Kundenspezifische Sonderlösungen gehören zum täglich Brot, wie die sogenannten Standardlösungen ...

