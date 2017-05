Hamburg (ots) - Europas größte Koch-Community lädt am Sonntag, den 9. Juli 2017 zum ersten CHEFKOCH Picknick-Renntag auf die Galopprennbahn nach Köln. Unter dem Motto "Gemeinsam essen macht glücklicher" steht ein ganztägiges Picknick im Mittelpunkt des Events. Besucher bringen hierfür ihren Proviant selbst mit oder bereiten ihre Picknick-Snacks in verschiedenen Koch-Workshops unter Anleitung von CHEFKOCH-Mitarbeitern zu. Die bekannte Foodbloggerin Maja von Moey's Kitchen backt Waffeln mit den Gästen und bereitet Salate im Glas zu.



Neben den Pferderennen gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. Am CHEFKOCH-Stand können Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens werfen und die Mitarbeiter und andere Community-Mitglieder persönlich kennenlernen. Für jeden Menge Kinderspaß sorgen Angebote wie Ponyreiten, Kinderschminken und eine Hüpfburg.



Der CHEFKOCH Picknick-Renntag findet im Rahmen des Familienrenntages auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch statt. Rund 12.000 Besucher werden vor Ort erwartet. Der Picknick-Renntag startet um 10:30 Uhr, ab 13:30 Uhr beginnen die Pferderennen. Der Eintritt kostet 10 Euro und 18 Euro für Familien. Tickets sind unter www.chefkoch.de/picknick-renntag und beim Kölner Renn-Verein unter www.koeln-galopp.de erhältlich.



Auf www.chefkoch.de sowie in den aktuellen Ausgaben des CHEFKOCH Magazins und des CHEFKOCH Sonderheftes "Schnelle Küche" gibt es bereits jetzt zahlreiche Picknick-Rezeptideen.



OTS: Gruner+Jahr, CHEFKOCH.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111439.rss2



Pressekontakt: Mandy Rußmann PR / Kommunikation CHEFKOCH.de Am Baumwall 11 20459 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 05 E-Mail: russmann.mandy@guj.de www.guj.de