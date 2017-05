Kleider machen Leute. Sie machen aber noch weit mehr: Wissenschaftler der Columbia University haben herausgefunden, dass sie sich auch auf den psychologischen Zustand des Trägers auswirken und wir im Job besser werden.

Leger oder formell. Wer keinen konkreten Dresscode für seinen Beruf vorgegeben bekommt, hat fast jeden Morgen die Qual der Wahl. Dabei hat die Kleiderwahl unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsqualität, wie eine Studie jetzt ermittelt hat.

Die Studienreihe 'The Cognitive Consequences of Formal Clothing' der New Yorker Columbia University nahm sich den Dresscode vor und testete an Experimenten mit 60 Studenten, wie sich formelle und informelle Kleidung auf den kognitiven, also geistigen, Zustand auswirkt. Dazu wurden die Teilnehmer gebeten, sich im Wechsel für unterschiedliche Anlässe zu kleiden: So sollten sie einmal sportliche Kleidung tragen und sich dann so anziehen, wie sie zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen würden.

Das Ergebnis: Die Kleidung beeinflusst das Denken. Denn die Antworten auf die Fragen der Wissenschaftler fielen je nach Kleidungsstil sehr unterschiedlich aus. Die Reaktionen der Studienteilnehmer, die ihre kognitive Leistung zeigt, ließen darauf schließen, dass sie in formeller Aufmachung abstrakter, also weniger konkret dachten. Außerdem gaben die Studenten zudem an, sie fühlten sich in Anzug mit Hemd oder Glanzschuh kompetenter. Außerdem spürten sie durch die förmliche Kleidung gleich mehr Macht. Dadurch entstünde eine soziale Distanz, schlossen die Forscher.

Die lässige Kleidung ließ die Teilnehmer im Gegensatz dazu weniger Macht empfinden - dafür aber mehr Nahbarkeit. Legere Klamotten verkleinern nämlich den zwischenmenschlichen Abstand. So wirkt man für sein Gegenüber aufgeschlossen und begegnet sich auf gleicher Ebene. Die Studie fand auch heraus, dass man in lässiger Kleidung sehr viel konkreter denkt und mehr auf Details achtet - eine Attitüde, die besonders in digitalen Berufen gebraucht wird, in denen man zum Beispiel Programmcodes schreibt oder technische Abläufe plant. Das könnte erklären, warum die legere Klamotte besonders in Technologie-Unternehmen und in der digitalen Start-up-Welt beliebt ist.

Macht der Anzug oder das T-Shirt produktiver?

