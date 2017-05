Die Commerzbank hat die Einstufung für SLM Solutions vor Zahlen am 11. Mai auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der rechne damit, dass der 3D-Drucker-Hersteller eher schwach in das Jahr 2017 gestartet ist, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich zwar zugelegt haben, beim operativen Ergebnis (Ebitda) erwartet Pehl aber einen höheren Verlust und zudem nur Auftragseingänge in gleichgebliebener Höhe./ck/mis

ISIN: DE000A111338