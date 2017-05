IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.: Klondex gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Klondex gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Vancouver, BC, Kanada - 5. Mai 2017 - Klondex Mines Ltd. (KDX:TSX; KLDX:NYSE MKT) (Klondex oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297447) gibt die Ergebnisse seiner Jahres- und außergewöhnlichen Hauptversammlung (die Hauptversammlung) vom 5. Mai 2017 bekannt.

- Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 124.486.955 Stammaktien vertreten, was 70,21% aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens am Stichtag der Hauptversammlung ausmacht. Alle auf der Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegten Punkte wurden ordnungsgemäß genehmigt und es wurde ihnen zugestimmt. Bei diesen handelte es sich um:

1. Wahl aller nominierten Managementmitglieder in das Board of Directors des Unternehmens; 2. Ernennung von PricewaterhouseCoopers LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und Zustimmung, dass die Directors ihr Gehalt festlegen dürfen; 3. nicht bindende Konsultativabstimmung zur Geschäftsleitungsvergütung des Unternehmens; und 4. nicht bindende Konsultativabstimmung zur Häufigkeit künftiger nicht bindender Konsultativabstimmungen bezüglich der Geschäftsleitungsvergütung des Unternehmens.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Wahl der Directors lauteten:

Name Erhaltene % erhalteneStimmenthaltu% Enthaltun

Aktienstim Stimmen ngen gen men

Rodney 109.191.463 (99,91%) 98.309 (0,09%) Cooper

Mark J. 107.559.471 (98,42%) 1.730.301 (1,58%) Daniel

James Hagga109.195.707 (99,91%) 94.065 (0,09%) rty

Richard J. 105.400.596 (96,44%) 3.889.176 (3,56%) Hall

Paul Huet 109.192.963 (99,91%) 96.809 (0,09%) William Mat106.061.548 (97,05%) 3.228.224 (2,95%) lack

Charles 108.700.671 (99,46%) 589.101 (0,54%) Oliver

Blair 109.160.083 (99,88%) 129.689 (0,12%) Schultz

Weitere Einzelheiten über obige Punkte sowie den Bericht über die Wahlergebnisse finden Sie in den Unterlagen zur Hauptversammlung in den Veröffentlichungen des Unternehmens auf SEDAR www.sedar.com.

Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com)

Klondex ist ein finanzkräftiges Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt 100-Prozent-Beteiligungen an drei produzierenden Mineralkonzessionsgebieten: an der Mine Fire Creek sowie an der Mine und der Erzverarbeitungsanlage Midas, die sich beide im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada befinden und der Goldmine True North (vormals Mine Rice Lake) mit Aufbereitungsanlage in Manitoba, Kanada. Das Unternehmen besitzt ferner 100 %-ige Beteiligungen an zwei vor Kurzem erworbenen Projekten, der Mine Hollister und der Mine und Erzaufbereitungsanlage Aurora (früher unter dem Namen Esmeralda bekannt), die sich ebenfalls in Nevada, USA, befinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über: John Seaberg

Senior Vice President, Investor Relations & Corporate Development

Tel: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 jseaberg@klondexmines.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

