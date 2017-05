Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Dialog Semiconductor vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Trotz der Sorgen um ein möglicherweise schrumpfendes Geschäft mit dem Computerkonzern Apple bleibe er den Aktien des Halbleiterherstellers gegenüber positiv gestimmt, schrieb Analyst Mitch Steves in einer Studie vom Montag. So rechnet Steves damit, dass Dialog an der Produktion des neuen iPhone beteiligt gewesen sein dürfte./la/mis

