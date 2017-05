BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sieht die pro-europäischen Kräfte nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich entscheidend gestärkt. "Ich bin davon überzeugt: Wir erleben in Europa den Anfang vom Ende der Kräfte am rechten Rand", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). Nach Österreich und den Niederlanden habe sich nun auch Frankreich "gegen den Populismus" und "für ein besseres Europa" ausgesprochen.

Tajani verlangte: "Wir müssen sofort damit beginnen, die Europäische Union zu verändern." Es gehe um die Linderung der Arbeitslosigkeit, den Kampf gegen den Terrorismus und die Regulierung der Zuwanderung. Außerdem müssten die Europäer mehr für Afrika tun. "Wir brauchen eine neue Strategie." Macron werde dabei "eine Schlüsselrolle" spielen. Tajani teilte mit, er habe Macron zu einer Rede vor dem Europäischen Parlament eingeladen. "Das wird voraussichtlich im Juni geschehen - und ich bin sehr gespannt, was er sagen wird."

Die Zusammenarbeit zwischen Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde sehr wichtig sein, allerdings müssten auch Italien und Spanien einbezogen werden. "Das sind nach dem Brexit ebenfalls Schlüsselländer, wenn es um Stabilität und ein besseres Europa geht", so Tajani./hrz/DP/fbr

