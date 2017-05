Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt schwächer und hat die frühen Abgaben bis am Montagmittag leicht ausgeweitet. Der Leitindex SMI wird von den Dividendenabschlägen bei UBS und LafargeHolcim zurückgehalten. Zudem würden die Anleger in einzelnen Titeln Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Performance realisieren, heisst es am Markt. Am Freitag hatte der SMI die Marke von 9'000 Punkten überschritten und auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015 geschlossen.

Auch an den übrigen europäischen Börsenplätzen zeigt sich ein ähnliches Bild, von Euphorie keine Spur. Nach dem überzeugenden Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl sei die Grundstimmung zwar weiter positiv. Die Investoren hätten aber den Erfolg des Pro-Europäers Macron bereits eingepreist. Jetzt werde mit Spannung auf die französischen Parlamentswahlen im Juni geschaut, heisst es am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 11.50 Uhr 0,27% auf 8'992,57 Punkte ab. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,60% auf 1'430,34 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% auf 10'199,49 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus und elf im Plus.

Das deutliche Minus bei Aryzta (-3,9%) wird auf Gewinnmittnahmen nach dem deutlichen Anstieg in der Vorwoche ...

