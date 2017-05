Original-Research: JDC Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,25 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Basis in 2016 für dynamisches und margenstarkes Wachstum gelegt; Digitalisierungsstrategie wird forciert; Kursziel angehoben Die JDC Group AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die Grundlage für das künftige Unternehmenswachstum gelegt. Als ein wichtiger Bestandteil dessen wurde mit der Einführung der 'allesmeins'-App das klassische Beratungsgeschäft mit dem Wachstumsbereich 'Fintech' verbunden. Darüber hinaus wurden als Antwort auf die Konsolidierungstendenz am Markt für Finanzvermittler sowie der zunehmenden Attraktivität im Fintech- und Insuretechbereich verschiedene Bestandsankäufe durchgeführt. Neben dem Erwerb eines Teils des Privatkundengeschäftes von Aon wurde beispielsweise die Online-Vergleichsplattform 'Geld.de' erworben. Signifikant positive Effekte aus der Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie wurden erst im vierten Quartal 2016 ersichtlich, in dem gegenüber dem Vorjahresquartal deutliche Umsatzzuwächse in Höhe von 17,8 % erzielt wurden. Auf Gesamtjahresebene erreichte die JDC Group AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 78,05 Mio. EUR (VJ: 75,70 Mio. EUR) ein Umsatzplus in Höhe von 3,1 %. Die Bestandskäufe sind hier, da unterjährig erfolgt, jedoch nur anteilig enthalten. Auffällig ist die deutliche Rentabilitätsverbesserung, mit einem überproportionalen EBITDA-Anstieg auf 2,72 Mio. EUR (VJ: 1,28 Mio. EUR) und einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf 3,5 % (VJ: 1,7 %). Diese signifikante Ergebnisverbesserung ist insbesondere eine Folge der aus den Bestandskäufen stammenden Umsätze, bei denen kein Makler zwischengeschaltet ist und daher auch keine Provisionsaufwen-dungen anfallen. Bereinigt um Transaktionskosten und Einmaleffekte in Höhe von 0,5 Mio. EUR hätte die Gesellschaft sogar ein noch besseres Ergebnis erzielen können. Unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen berücksichtigen die erstmalige ganzjährige Auswirkung der im vergangenen Geschäftsjahr erfolgten Bestandszugänge, wodurch sich vom aktuellen Standpunkt aus ein deutlich positives Upside-Potenzial für die Umsatzerlöse und die Ergebnisentwicklung ergibt. Neben diesem Basiseffekt ist insbesondere die Digitalisierungsstrategie zu erwähnen, wodurch neue Kundengruppen erreicht sowie Cross-Selling-Potenziale bei den bestehenden Kunden gehoben werden können. Zudem ist es geplant, die Plattform 'Geld.de' zu modernisieren und vom Produktspektrum her auszuweiten. Als weiterer Bestandteil der Digitalisierungsstrategie ist die Erweiterung des Vorstands um Stefan Bachmann, einem ehemaligen Google-Manager, hervorzuheben. Bei Google Deutschland hatte er die gesamte Bankenindustrie und den Fintech- und Insuretechbereich verantwortet. Dementsprechend dürfte die Gesellschaft hier insbesondere bei der Vermarktung der digitalen Finanzprodukte profitieren. Analog zu der Unternehmens-Guidance rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Anstieg der Umsatzdynamik, welche sich auch in den kommenden Geschäftsjahren, gemäß der vorstehend dargestellten Unternehmensstrategie, fortsetzen dürfte. Da ein wesentlicher Teil des künftigen Umsatzwachstums aus dem Ausbau des direkten und damit margenstarken Endkundengeschäftes stammen sollte, rechnen wir mit einem überproportionalen EBITDA-Anstieg. Bis zum Geschäftsjahr 2019 erwarten wir eine EBITDA-Marge, als Basis für unser DCF-Bewertungsmodell, in Höhe von 9,6 % (2016: 3,5 %). Auf dieser Grundlage haben wir unser DCF-Bewertungsmodell aktualisiert und ein neues Kursziel von 10,25 EUR je Aktie (bisher: 8,40 EUR) ermittelt. Die Kurszielanhebung ist eine Folge des erstmaligen Einbezugs der höheren 2019er Prognosen, sowie auf einen Roll-Over-Effekt auf Kurszielbasis 2018 zurückzuführen. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,58 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 55,8 % und damit vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15109.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

