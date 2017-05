FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag trotz der Wahl des sozialliberalen Emmanuel Macron zum künftigen französischen Präsidenten gestiegen. Händler begründeten die Entwicklung mit einer typischen Gegenbewegung auf die schwache Kursentwicklung in der vergangenen Woche. Macrons Wahlsieg war an den Märkten mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet worden.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,34 Prozent auf 160,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,03 Prozentpunkte auf 0,38 Prozent. In Frankreich legten die Renditen zunächst etwas zu, fielen aber bis zum Mittag deutlich unter ihr Ausgangsniveau zurück.

In diesem Umfeld gaben Konjunkturdaten keine klaren Impulse. Die deutsche Industrie hat dem Statistischen Bundesamt zufolge zwar im März abermals mehr Aufträge als im Vormonat erhalten. Im gesamten ersten Quartal bleibt jedoch ein Minus, weil das schwache Januar-Ergebnis auf die Gesamtentwicklung drückt. Unterdessen sehen Anleger dem Beratungsunternehmen Sentix zufolge die Konjunktur in der Eurozone im Mai so positiv wie seit Juli 2007 nicht mehr./tos/jsl/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0176 2017-05-08/12:48