Deutlicher korrigiert haben in den letzten fünf Handelstagen die Aktien des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck und konnten damit auch nicht vom allgemein positiven Trend an der Börse, verbunden mit neuen Rekordständen bei DAX und MDAX, profitieren. Von 2,65 Euro, erreicht am letzten Mittwoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...