London - "Das Ergebnis einer der am stärksten umkämpften Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat die Umfragen bestätigt. Emmanuel Macrons Sieg zeigt nun, dass politische Unzufriedenheit in Europa nicht automatisch zu Anti-EU- oder rein nationalistischen Erfolgen führen muss. Für die Befürworter Europas ist dies eine sehr gute Nachricht.

Macron will eine tiefere Integration und bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern erreichen und ist ausserdem ein grosser Anhänger freien Handels und der Globalisierung. Er wird versuchen von diesen Trends zu profitieren anstatt sie umkehren zu ...

