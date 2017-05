Frankfurt am Main - Der Euro hat nur kurzzeitig vom deutlichen Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich profitiert. In der Nacht zum Montag kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,1023 USD, fiel dann aber rasch wieder zurück. Am Montagmittag notiert der Euro mit 1,0949 USD bereits klar tiefer als am Freitagabend mit 1,0989 USD. Zum Schweizer Franken steigt der Euro leicht und notiert am Mittag auf 1,0877 nach 1,0863 CHF am Mittag. Der Dollar zum Franken legt derweil zu auf 0,9934 von 0,9892 CHF am Morgen.

Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen kam der Sieg des proeuropäischen Kandidaten Macron nicht mehr überraschend. So setzten nach einem kurzzeitigen Anstieg des Euros über die Marke von 1,10 USD Gewinnmitnahmen ein. In den vergangenen zehn Handelstagen nach der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...