Gewinnmitnahmen dürften zum Wochenauftakt den Handel an der Wall Street prägen. Der S&P-Future deutet einen knapp behaupteten Start am Kassamarkt an. Der Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag war weithin erwartet worden und dürfte daher eingepreist gewesen sein. Der europafreundliche Macron ist zwar der Sieger, den sich die Märkte gewünscht hatten, nun muss sich aber erst zeigen, inwieweit er seine geplanten Reformen durchsetzen kann.

Andere Impulse sind am Montag rar. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmenszahlen zur Veröffentlichung an. Das Interesse konzentriert sich daher auf einige geplante Unternehmenszusammenschlüsse. So hat der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel das 24,6 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des US-Konzerns PPG Industries zurückgewiesen. Akzo ist überzeugt davon, als unabhängiges Unternehmen seinen Aktionären eine bessere Wertentwicklung bieten zu können.

Ferner steht Sinclair Broadcast Group, ein Betreiber von Fernsehsendern, angeblich kurz vor der Abgabe eines Übernahmegebots für Tribune Media. Laut informierten Personen will Sinclair 4 Milliarden Dollar für Tribune zahlen. Das wären 44 bis 45 Dollar je Aktie.

Und schließlich verlautete aus informierten Kreisen, dass Comcast und Charter Communications eine Partnerschaft im Mobilfunkgeschäft planen. Die beiden Unternehmen hätten sich verpflichtet, keine Übernahmen oder Fusionen ohne die Zustimmung des jeweils anderen zu unternehmen. An der Wall Street dürfte das Spekulationen anheizen, dass Comcast und Charter Communications möglicherweise gemeinsam für einen der großen Mobilfunkanbieter wie T-Mobile US oder Sprint bieten könnten.

May 08, 2017 06:41 ET (10:41 GMT)

