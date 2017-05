Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) stieg nach der Wahl in Frankreich auf den höchsten Stand seit 9. November. Damals schoss das Währungspaar in der US-Wahlnacht nach oben. Mit einer seit drei Wochen steigenden Tendenz könnte es für den Euro noch höher gehen.

Seit drei Wochen befindet sich der Wechselkurs von Euro in US-Dollar in einer steigenden Tendenz, die mit einem kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 1,09 und 1,12 US-Dollar beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen heute Morgen mit 1,102 US-Dollar in Folge des Europa-freundlichen Ergebnisses der Stichwahl zum französischen Präsidenten den höchsten Stand seit sechs Monaten. Damals war der Euro zum US-Dollar in der US-Wahlnacht auf 1,13 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...