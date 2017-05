Unter http://www.aktientrophy.at geht es am 12. Mai los, die Teilnahme bei diesem Tippspiel rund um 32 österreichische Aktien ist kostenfrei und man kann Reisen nach New York, London und Frankfurt gewinnen. Alle Details unter http://www.aktientrophy.at . Ich werfe auch noch eine Challenge ein: In einer Nebenwertung wird nach den besten 5 Aktien über die gesamte Phase des Turnierverlaufs gefragt. Die besten 100, die da meine Tipps schlagen, bekommen bis zum Jahresende alle Börse Social Magazine Ausgaben gratis und unverbindlich zugesandt. Der Veranstalter S Immo schickt ein Mail an alle, die besser als ich waren und wer mag, kann sich dann bei uns melden. Meine 5 Tipps stelle ich schon morgen online. Für http://www.boerse-social.com/magazine #4.

