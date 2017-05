Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorschlag von Außenminister Sigmar Gabriel zur Gründung eines deutsch-französischen Investitionsfonds ist bisher nur eine isolierte Idee des SPD-Politikers und fußt nicht auf abgestimmtem Regierungshandeln. Wie am Montag in Berlin weiter deutlich wurde, hat die Bundesregierung insgesamt weder Geld noch Inhalte für die Schaffung eines solchen Fonds. Das Finanzministerium betonte mehrfach, es handele sich um Äußerungen von Gabriel, man könne dazu keine Details nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, man müsse nun zunächst einmal die ersten Schritte des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron abwarten.

Hintergrund sind Äußerungen Gabriels vom Sonntag. Der SPD-Politiker hatte direkt nach dem Wahlsieg von Macron in Frankreich gefordert, Deutschland müsse seine "finanzpolitische Orthodoxie" aufgeben. "Wir sollten als Deutsche jetzt gemeinsam mit den Franzosen an einem deutsch-französischen Investitionsfonds arbeiten", erklärte Gabriel.

Doch während der Regierungspressekonferenz am Montag in Berlin wurde auf mehrfaches Nachfragen von Journalisten klar, dass es sich um einen Alleingang Gabriels und nicht um eine abgestimmte Initiative der Bundesregierung handelt. Sowohl Seibert als auch eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums ließen Gabriel zwar nicht öffentlich auflaufen, unterstützten seinen Vorschlag aber auch nicht. Seibert ließ die Frage offen, ob Kanzlerin Angele Merkel (CDU) einen Investitionsfonds gut findet.

Eurobonds sollen auch nicht kommen

Außenamtssprecher Martin Schäfer musste einräumen, dass es "konkrete Summen, konkretes Kleingedrucktes" von der Bundesregierung nicht gebe. "Worum es geht, das ist die grundsätzliche Einstellung des deutschen Außenministers, dass dieser französische Präsident, der einen mutigen Wahlkampf geführt hat, der sich für Europa eingesetzt hat, der möchte, dass Frankreich wieder der starke Partner Deutschlands und Europas ist, der es mal war, dass der die volle Unterstützung Deutschlands verdient hat".

Gabriel und Macron hatten sich bereits zu ihren Zeiten als Wirtschaftsminister für stärkere Investitionen in Europa ausgesprochen und eine entsprechende Liste vorgelegt. Beide sind auch grundsätzlich für die Einführung von Eurobonds. Doch auch hier kann Gabriel nicht auf die Unterstützung der Regierungschefin setzen. Kanzlerin Merkel habe ihre Einstellung zu dem Thema nicht geändert, betonte Seibert am Montag. Die CDU-Vorsitzende hatte 2012 erklärt, mit ihr werde es keine Eurobonds geben "so lange ich lebe".

