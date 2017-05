Lieber Leser,

in den vergangenen Handelssitzungen hat die Stammaktie von Volkswagen lediglich auf der Stelle treten können. Dennoch sind technische und charttechnische Analysten vom Potenzial des Wertes überzeugt, nachdem die Kurse deutlich im Aufwärtstrend notieren. Fundamentale Analysten halten sich derzeit weitgehend zurück - möglicherweise warten sie auf die weitere Entwicklung in der aktuellen Dieselverbots-Diskussion in Deutschland.

Volkswagen: Aufwärtstrend intakt

