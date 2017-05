Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags geschlossen.

DIENSTAG: In Russland findet wegen des Tags des Sieges kein Börsenhandel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.393,70 -0,17% +6,83% Euro-Stoxx-50 3.639,79 -0,52% +10,61% Stoxx-50 3.242,50 -0,07% +7,70% DAX 12.688,88 -0,22% +10,52% FTSE 7.303,82 +0,09% +2,25% CAC 5.386,61 -0,84% +10,78% Nikkei-225 19.895,70 +2,31% +4,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,88 +51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,57 46,6 -0,1% -0,03 -18,0% Brent/ICE 49,10 49,1 0% 0,00 -16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,58 1.228,22 +0,5% +6,37 +7,2% Silber (Spot) 16,39 16,34 +0,3% +0,05 +2,9% Platin (Spot) 920,65 913,60 +0,8% +7,05 +1,9% Kupfer-Future 2,48 2,52 -1,7% -0,04 -1,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Gewinnmitnahmen dürften zum Wochenauftakt den Handel an der Wall Street prägen. Der Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag war weithin erwartet worden und dürfte daher eingepreist gewesen sein. Der europafreundliche Macron ist zwar der Sieger, den sich die Märkte gewünscht hatten, nun muss sich aber erst zeigen, inwieweit er seine geplanten Reformen durchsetzen kann.

Andere Impulse sind rar. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmenszahlen zur Veröffentlichung an. Das Interesse konzentriert sich daher auf einige geplante Unternehmenszusammenschlüsse. So hat der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel das 24,6 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des US-Konzerns PPG Industries zurückgewiesen. Akzo ist überzeugt davon, als unabhängiges Unternehmen seinen Aktionären eine bessere Wertentwicklung bieten zu können.

Ferner steht Sinclair Broadcast Group, ein Betreiber von Fernsehsendern, angeblich kurz vor der Abgabe eines Übernahmegebots für Tribune Media. Laut informierten Personen will Sinclair 4 Milliarden Dollar für Tribune zahlen. Das wären 44 bis 45 Dollar je Aktie.

Und schließlich verlautete aus informierten Kreisen, dass Comcast und Charter Communications eine Partnerschaft im Mobilfunkgeschäft planen. Die beiden Unternehmen hätten sich verpflichtet, keine Übernahmen oder Fusionen ohne die Zustimmung des jeweils anderen zu unternehmen. An der Wall Street dürfte das Spekulationen anheizen, dass Comcast und Charter Communications möglicherweise gemeinsam für einen der großen Mobilfunkanbieter wie T-Mobile US oder Sprint bieten könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17.40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

FINANZMÄRKTE EUROPA

Anleger nehmen nach dem Sieg Emmanuel Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen Kursgewinne mit. Die zuletzt auf neue Rekordmarken gestiegenen Aktienindizes geben leicht nach, die jüngst unter Druck geratenen Rentenmärkte erholen sich etwas und der in Asien zum Dollar noch auf ein Sechsmonatshoch gestiegene Euro wird wieder verkauft. "Sell on News gilt besonders für europäische Bankenaktien; sie sind in den vergangenen drei Wochen in der Erwartung eines Wahlsiegs des Pro-Europäers Macron stark gestiegen. Der Sektorindex verliert 1,3 Prozent. Zu den größten Verlierern gehören die französischen Bankentitel, aber Commerzbank büßen 2,3 Prozent ein und Deutsche Bank 1,2 Prozent. An den Rohstoffbörsen setzen sich die Preisverluste bei Eisenerz und den Industriemetallen Kupfer, Nickel, Aluminium und Zink fort. Dazu könnten auch die enttäuschenden Handelsbilanzzahlen aus China belasten. Vor allem die Eisenerzimporte, die Hinweise auf die chinesischen Infrastrukturausgaben gäben, hätten im April mengenmäßig abgenommen, heißt es bei der Commerzbank. Das belastet erneut auch den Sektor der Rohstoffproduzenten, der um 1,2 Prozent nachgibt.

Hamburger Hafen steigen um 6 Prozent, nachdem sich der Logistikdienstleister optimistischer zum Container-Umschlag geäußert hat. Der Cloud- und Telekomanbieter QSC hat das erste Quartal trotz rückläufiger Umsätze mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Der Kurs springt um 10 Prozent nach oben. Für Borussia Dortmund sind die Chancen auf eine direkte Qualifikation für die Champions League mit dem 2-1 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende stark gestiegen. Das hat die BVB-Aktie um 2 Prozent und somit erstmals seit 15 Jahren wieder über die Marke von 6 Euro steigen lassen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0949 -0,33% 1,0985 1,0984 +4,1% EUR/JPY 123,21 -0,51% 123,84 123,77 +0,2% EUR/CHF 1,0872 +0,08% 1,0863 1,0856 +1,5% EUR/GBP 0,8446 -0,32% 0,8473 1,1795 -0,9% USD/JPY 112,56 -0,17% 112,75 112,66 -3,7% GBP/USD 1,2963 -0,02% 1,2965 1,2958 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An der Mehrzahl der ostasiatischen Börsen herrschte am Montag Erleichterung über den klaren Präsidentschaftswahlsieg des als proeuropäisch geltenden Emmanuel Macron in Frankreich. Auch positive Arbeitsmarktdaten in den USA stützten. In Schanghai belastete dagegen die Furcht vor einer schärferen Regulierung. Dazu gesellten sich in China Im- und Exportdaten, die etwas schlechter ausgefallen waren als erhofft. Während der US-Dollar vom Tagestief am Freitag von rund 112,12 Yen auf zuletzt 112,64 mit der Macron-Erleichterung stieg - der Yen als sicherer Hafen also nicht gesucht war -, gab der Euro etwas nach. Die Gemeinschaftswährung hatte bereits auf die guten Umfragen für Macron vor der Wahl mit Aufschlägen reagiert. Devisenhändler berichteten zudem von der Sorge, dass Macron seine Reformen in Frankreich nur schwerlich werde verwirklichen können, da er über kaum Unterstützer im Parlament verfüge als unabhängiger Kandidat. Am Ölmarkt kam es nach dem Preisrutsch der vergangenen Woche zu einer zarten Erholung. Händler sprachen von der Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec die Förderkürzungen am 25. Mai verlängern dürfte. Der Goldpreis profitierte von mäßigen Lohnsteigerungen in den USA, die den Druck von der US-Notenbank hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen nehme, hieß es. Die Erholung des Ölpreises trieb die Kurse der Branchenwerte: So zogen Oil Search in Sydney um 2,2 Prozent an und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 2,5 Prozent. Nach Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen rückten Westpac in Sydney um 0,6 Prozent nach oben. Nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung stieg die Aktie des Werftunternehmens Cosco um 1,8 Prozent in Singapur. In Taipeh folgten die Titel des Halbleiterkonzerns TSMC Apple auf Allzeithoch. Das Unternehmen fertigt für den US-Riesen bestimmte Chips. Geely Automobile zogen in Hongkong um 3,9 Prozent an. Der Automobilhersteller hatte positive Absatzdaten veröffentlicht.

CREDIT

Die Entspannung an Europas Kreditmärkten setzt sich am Montag nach der Wahl von Emmanuel Macron als Präsident in Frankreich fort. Die Risikoprämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) gehen weiter zurück. Bereits am Freitag hatte der starke US-Arbeitsmarktbericht die Furcht vor einem Nachlassen des Konjunkturaufschwungs gedämpft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens erhält Auftrag für Umspannstationen in Katar für 790 Mio EUR

Die staatliche Qatar General Water & Electricity hat Siemens den bisher größten Auftrag in Katar zur Erweiterung des Stromübertragungsnetzes des Landes erteilt. Der Auftrag hat einen Wert von 790 Millionen Euro. Siemens werde 35 schlüsselfertige primäre Umspannstationen auf Hochspannungsebene für Phase 13 des Projektes "Qatar Power Transmission System Expansion" zur Erweiterung des Stromübertragungssystems in Katar liefern, teilte der Technologiekonzern mit.

Allianz, Springer, Daimler und Deutsche Bank planen Datenplattform

Deutsche und europäische Unternehmen wollen kooperieren und eine gemeinsame Registrierungs-, Identitäts- und Datenplattform auf den Weg bringen. Zu der Initiative gehören nach einer Mitteilung zunächst die Unternehmen Allianz, Axel Springer, Daimler und Deutsche Bank mit Postbank sowie der Technologie-Thinktank Core und Here Technologies, ein Entwickler von cloudbasierten Kartendiensten. Ziel soll es sein, die Registrierungsvorgänge für Kunden im Internet zu vereinfachen und sicher zu gestalten. Die beteiligten Unternehmen haben eine Absichtserklärung in der Sache unterschrieben.

Nachfrage nach schnellem Internet erfreut Unitymedia

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia ist dank einer regen Nachfrage nach 2Play- und 3Play-Paketen, die schnelles Internet mit Telefonie kombinieren, mit einem Umsatzwachstum ins Jahr gestartet. Das Tochterunternehmen von Liberty Global steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 6 Prozent auf 591 Millionen Euro.

