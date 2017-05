Bern - "Erleichterung" - so lässt sich die Stimmung am Montag nach der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten in Finanz- und Wirtschaftskreisen charakterisieren. Für die Schweiz bedeutet das Wahlergebnis: weniger Druck auf auf den Franken und eine Stärkung des wichtigsten EU-Handelspartners.

Eigentlich war die Wahl von Macron in Finanz- und Wirtschaftskreisen erwartet worden. Umfragen hatten nach der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen darauf hingedeutet. An der Schweizer Börse wurde die Erwartungshaltung bereits eingepreist. Der Leitindex SMI war am letzten Freitag auf über 9000 Punkte geklettert.

Erleichterung allenthalben

Und doch: Nach der Abstimmung zum Brexit und nach der US-Präsidentschaftswahl war die Unsicherheit im Hinblick auf die zweite Wahlrunde in Frankreich erheblich. Insofern zeigt sich nun, am Morgen danach, in einer Umfrage der Nachrichtenagentur sda allenthalben erleichtertes Aufatmen.

"Erleichterung für Europa", sagte Jan-Egbert Sturm, Chef der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Oder UBS-Ökonom Alessandro Bee: "Die Euro-Zone hat eine Unsicherheit weniger." Oder Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff: "Macron könnte eine neue Epoche in Frankreich einleiten, die sich positiv auf die Schweiz auswirken kann." Genau in dieser Wortwahl zeigt sich jedoch, dass trotz aller Erleichterung keine Euphorie aufkommt. "Die wirtschaftsfreundliche Richtung stimmt zwar, aber wir müssen abwarten, wie Macron seine Positionen durchsetzen kann", sagt denn auch Sturm von der KOF.

Denn Macron mag zwar Ideen für weitreichende Reformen haben: So will er die Staatsquote reduzieren, Unternehmenssteuern senken und den Arbeitsmarkt flexibilisieren. ...

