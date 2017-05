Hamburg (ots) - Die Hamburger ONE GROUP führt ihre bewährte Wohnimmobilien-Kurzläuferserie mit dem ProReal Deutschland 5 fort. Der Verkaufsprospekt wurde vergangene Woche durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Beim ProReal Deutschland 5 handelt es sich um eine Namensschuldverschreibung nach dem Vermögensanlagegesetz. Schwerpunkt ist das Wohnimmobiliensegment in wirtschaftsstarken deutschen Metropolregionen wie z.B. München oder Hamburg. Finanziert werden sowohl Neubau- als auch Revitalisierungsvorhaben in deutschen Großstädten. Anleger können sich am neuen ProReal Deutschland 5 ab 10.000 Euro zuzüglich 3,5 Prozent Agio beteiligen. Die geplante Laufzeit beträgt drei Jahre. Geplant ist eine Verzinsung in Höhe von anfänglich 3,0 Prozent p. a. (Frühzeichnerverzinsung bis 31.12.2017) sowie 6,0 Prozent p. a. ab 01.01.2018.



Auch beim ProReal Deutschland 5 setzt die ONE GROUP wieder auf ihren bewährten Investitionsansatz: Statt eine Wohnimmobilie zu kaufen und sie anschließend über viele Jahre zu halten und zu verwalten, können sich Anleger an der Schaffung von neuem Wohnraum im derzeitigen Markt- und Preisumfeld beteiligen. Entscheidender Vorteil des Hamburger Emissionshauses: Als Tochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AG besitzt die ONE GROUP Zugang zu hochwertigen Bauvorhaben. Die mögliche Investmentpipeline umfasst Wohnungsbauprojekte in München und Hamburg mit einem Verkaufsvolumen von aktuell über einer Milliarde Euro.



Die ONE GROUP ist ein etablierter Anbieter von Vermögensanlagen und Investmentvermögen in Deutschland. Das unabhängige Tochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AG konzentriert sich auf Investitionen in Wohnungsneubau- und Revitalisierungsvorhaben in deutschen Metropolregionen. An der ProReal Deutschland-Serie haben sich seit 2012 mehr als 7.000 Anleger mit einem platzierten Eigenkapitalvolumen von rund 180 Millionen Euro beteiligt.



