BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf eine enge Kooperation mit dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Ich sehe der Zusammenarbeit mit Freude entgegen", sagte Merkel am Montag in Berlin. "Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir gut zusammenarbeiten werden." Bei der Frage nach deutscher Unterstützung für die neue französische Regierung hielt sich Merkel zunächst zurück. Auch sie wolle helfen, dass die Arbeitslosigkeit in Frankreich sinke, gerade auch für junge Menschen. Zuerst wolle sie aber abwarten, was der neue Präsident an Wünschen und Vorstellungen äußere, um dann zu sehen, wo es Gemeinsamkeiten gebe.

"Was Frankreich braucht, das sind Ergebnisse", sagte Merkel. Von der künftigen Regierung in Paris würden Resultate erwartet, was die Wirtschaftskraft, die Arbeitslosigkeit und die Integration angehe. Die Bundesregierung sei immer bereit zur Unterstützung an dieser Stelle. Das sei nichts Neues. Deutsche Unterstützung könne französische Politik aber nicht ersetzen.

Der Sozialliberale Macron hatte am Sonntag klar gegen die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Merkel sagte, sie habe sich sehr über den "großartigen" Wahlsieg gefreut. "Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen - auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa." Deutschland und Frankreich seien einander schicksalhaft verbunden und stünden vor gemeinsamen Herausforderungen, um die EU in eine gute Zukunft zu führen./jac/DP/mis

AXC0188 2017-05-08/13:48