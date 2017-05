Gümligen - Erne Consulting ist ein Softwareunternehmen im Gesundheitswesen mit rund hundert Mitarbeitenden. Mit gesamthaft vier Standorten im Heimmarkt Schweiz und in Deutschland ist Erne Consulting Partner von rund tausend Gesundheitsbetrieben. Das Unternehmen bietet transparente Lösungen für die Planung, Steuerung und Optimierung der Ressourcen sowie der Dokumentation entlang des Patientenpfades an, hierbei wird eine starke Vereinfachung von komplexen Planungsprozessen ermöglicht.

An der 30. ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2017 wurde der Verwaltungsrat des Unternehmens neu gewählt und von ursprünglich drei auf neu fünf Mitglieder erweitert.

Neuer VR-Präsident:

Jürg Schwarzenbach ist Unternehmer und Förderer von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Raum Bern. "Erne Consulting hat einzigartige Softwarelösungen für das Gesundheitswesen und ist damit ein wichtiger Spieler in diesem Markt. Ich will mithelfen, den Vorsprung weiter auszubauen und das Unternehmen zusammen mit dem neuen VR Team in die nächste Stufe bezüglich Vision, Kundennutzen und Qualität zu entwickeln."

Neue VR-Mitglieder:

Dr. med. Christoph B. Egger ist Arzt und Spezialist für Spitalmanagement mit über 25 Jahren Berufserfahrung in akutmedizinischen Institutionen. Nach vielen Jahren ärztlicher Tätigkeit als Anästhesist und Notarzt war er an zahlreichen Projekten zur Digitalisierung ...

