Sentix: Beste Stimmung im Euroraum seit fast zehn Jahren

Die Konjunktur in Deutschland und im Euroraum befindet sich nach Einschätzung institutioneller Investoren in Deutschland unverändert im Boom. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland steigt im Mai auf 36,9 (Vormonat: 35,3) Punkte und erreicht damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Index der Lagebeurteilung erhöht sich auf 61,3 (59,0) Punkte und der Index der Konjunkturerwartungen auf 14,8 (13,8) Punkte. Der Konjunkturindex für den Euroraum stieg sogar auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren.

IW: Wirtschaft weiter auf Expansionskurs

Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich dieses Jahr trotz Brexit und dem unsicheren Kurs der US-Regierung weiter im Aufwind und wird nach der neuen Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) um gut 1,5 Prozent wachsen. "Der deutschen Wirtschaft geht es gut", erklärte das IW. Die Unternehmen sehen laut einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts zuversichtlich in die Zukunft. Für 2018 erwartet das IW eine Zunahme des reale Bruttoinlandsproduktes (BIP) um rund 1,75 Prozent.

EZB: Volle Wirkung von TLTRO2 steht noch aus

Die zweite Serie gezielter, langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) der Europäischen Zentralbank (EZB) hat ihre Wirkung auf die Kreditkonditionen der Banken nach Einschätzung der EZB noch nicht voll entfaltet. Das bedeutet, dass die EZB noch eine weitere Lockerung der Finanzierungsbedingungen erwartet, was zu höherem Kreditvolumen und stärkerer Inflation führen könnte.

Saudi-Arabien erwartet Verlängerung der Opec-Förderbremse

Der saudi-arabische Energieminister ist zuversichtlich, dass die von der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) vereinbarte Förderbremse in die zweite Hälfte dieses Jahres und möglicherweise darüber hinaus verlängert wird. "Aufgrund der Konsultationen, die ich mit Teilnehmern geführt habe, bin ich recht zuversichtlich", sagte Khalid Al-Falih bei einer Konferenz in Malaysia.

Nach Macrons Wahlsieg muss Europa jetzt entschlossen agieren

Der Sieg des Mitte-Rechts-Politikers Emmanuel Macron in Frankreich liefert ein eindeutiges Signal an die Finanzmärkte: Statt nach Brexit und Donald-Trump-Wahl ganz auf Populismus zu setzen, votiert Europa für Stabilität. Da die Märkte den Wahlsieg bereits eingepreist hatten, kommt der wahre Lackmustest nunmehr mit der Frage, ob die europäische Politik tatsächlich bei den drängenden Themen zu Solidarität und entschlossenem Handeln bereit ist.

Putin ruft Macron zur Überwindung gegenseitigen Misstrauens auf

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Emmanuel Macron nach dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zur Überwindung von Differenzen und zur Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Terrorismus aufgerufen. Die französischen Bürger hätten Macron "in einer schwierigen Zeit für Europa" die Führung des Landes anvertraut, hieß es in einem Glückwunschschreiben, das der Kreml in Moskau veröffentlichte.

FDP verspürt Rückenwind für Bundestagswahl

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein als "Motivationsschub" für die Bundestagswahl bezeichnet. Er fühle sich darin bestärkt, "Landtags- und Bundestagswahlen sehr eng zusammenzudenken", sagte Lindner am Montag in Berlin. Die Liberalen hatten am Sonntag im Norden der Republik 11,5 Prozent der Stimmen geholt und können sich damit Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen.

Gabriels deutsch-französischer Investitionsfonds nur eine Hülse

Der Vorschlag von Außenminister Sigmar Gabriel zur Gründung eines deutsch-französischen Investitionsfonds ist bisher nur eine isolierte Idee des SPD-Politikers und fußt nicht auf abgestimmtem Regierungshandeln. Wie am Montag in Berlin weiter deutlich wurde, hat die Bundesregierung insgesamt weder Geld noch Inhalte für die Schaffung eines solchen Fonds. Das Finanzministerium betonte mehrfach, es handele sich um Äußerungen von Gabriel, man könne dazu keine Details nennen.

Taiwan Exporte Apr +9,4% gg Vorjahr (PROG +10,0%)

Taiwan Importe Apr +23,5% gg Vorjahr (PROG +18,2%)

Taiwan Handelsbilanz Apr Überschuss 2,78 Mrd USD (PROG Überschuss 3,6 Mrd USD)

