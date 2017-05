Extrem hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Qualität in der elektronischen Baugruppenfertigung stellen für die rund 250 Mitarbeitern von Deltec Automotive kein Problem dar: Schließlich finden sich die vom EMS-Dienstleister gefertigten Komponenten in Fahrzeugen der meisten bekannten europäischen Automarken ihren Einsatz. Dazu gehören Zünd- und Steuerelektronik, Sensorik oder auch USB-Ladeadapter und Fensterschließsysteme. Einen gewichtigen Anteil machen Frontscheinwerfer und Heckleuchten aus.

Waren im Fahrzeug bis vor kurzen noch LEDs verbaut, die einen klassischen Bauteilkörper und seitliche Lötanschlüsse besaßen, zeichnen sich derzeitige LED-Komponenten dadurch aus, dass sie im so genannten Chip Scale Package (CSP-LEDs) aufwarten. Dadurch haben sie keine Ummantelung mehr, die über die Lichtquelle hinausgeht. Die leuchtende Fläche gibt daher die Größe des Bauteils vor. In der SMT-Fertigung ergeben sich dadurch besondere Herausforderungen, erläutert Markus Seidl: "Es kommt ganz besonders darauf an, wie viel Pastenvolumen auf der Leiterplatte vorhanden ist, wie es verfließt, wie das im Röntgenbild aussieht, wie hoch der Void-Anteil ist, und die Positioniergenauigkeit ist ebenfalls sehr wichtig."

Der Leiter Qualitätsmanagement von Deltec verweist dabei auf die in der Automobilindustrie hohen Qualitätsanforderungen, in der Null-Fehlerschlupf eine Grundvoraussetzung ist. "Dieser Qualitätsgedanke spiegelt sich auch in unseren Technologien wider. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die einen ebenso hohen technologischen Stellenwert haben", pflichtet ihm Thomas Fischer, Leiter Produktion und Prozesstechnologie von Deltec, bei. So hat das Unternehmen unter anderem neben Reflow-Lötanlagen auch ein Modell mit Vakuumkammer. "Das Qualitätsergebnis unter Vakuum ist natürlich eine tolle Sache. Wir können hier Ergebnisse unter 2 Prozent Lufteinschluss erreichen", verdeutlicht Fischer. Der Nachteil bei dieser Option sei allerdings eine erhöhte Zykluszeit.

Modernste Prüftechnologien für zuverlässige Fehlerdetektion

Rund 25 Prozent der Fertigungsflächen bei Deltec sind den Prüftechnologien zuzuordnen. In dem Unternehmen sind Maschinen und Software aus den Bereichen AOI, Lotpasteninspektion (SPI) sowie AXI und MXI zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung. Der EMS-Anbieter führt mit ihnen die entsprechenden Pasten- und Lötstellenkontrollen durch, um komplexe automatische Abläufe stichhaltig zu qualifizieren sowie leistungsstark und mit hoher Qualität Großserien fertigen zu können. Diese 3D-Inspektionssysteme stammen alle von Viscom. Dazu gehören unter anderem mehrere S3088-SPI und S3088-Ultra.

Das hat einen entscheidenden Vorteil: Die Kombination der Ergebnisse lässt sich vergleichsweise einfach zur Analyse und Prozessqualifizierung nutzen. Die dafür benötigten Daten werden über eine systemübergreifende Software-Plattform generiert und ausgewertet. Vor diesem Hintergrund sind auch Schulungen von Viscom für die Deltec-Mitarbeiter, die sich um die Prozessbetreuung kümmern und Prüfprogramme erstellen müssen, ein gut genutztes Angebot.

Eine intelligent automatisierte Inspektion ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Stückzahlentwicklung zunehmend unverzichtbar. "Wir haben 2015 erstmalig die Zehn-Millionen-Stückgrenze überschritten. Das können ganz komplexe Baugruppen sein oder auch ganz einfache. Aber das ist auch eine wichtige Thematik für Viscom, weil jedes einzelne Stück über das SPI- und über das AOI-System geht", erklärt ...

