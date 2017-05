Bad Marienberg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wird sich an dem heute ins Leben gerufenen "Runden Tisch zur Psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt" beteiligen, drängt aber auf schnelle und konkrete Ergebnisse. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte am Freitag in Berlin: "Der Abschlussbericht "Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heute präsentiert hat, belegt klar den Zusammenhang zwischen hoher Arbeitsintensität und gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...