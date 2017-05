HMS Bergbau AG: HMS Bergbau AG schließt Geschäftsjahr 2016 überaus erfolgreich ab

DGAP-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose HMS Bergbau AG: HMS Bergbau AG schließt Geschäftsjahr 2016 überaus erfolgreich ab 08.05.2017 / 14:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News vom 8. Mai 2017

HMS Bergbau AG schließt Geschäftsjahr 2016 überaus erfolgreich ab

- Gesamtleistung +60% auf EUR 178 Mio. (Vj.: EUR 111 Mio.) - EBIT auf TEUR 1.693 (Vj.: TEUR 747) mehr als verdoppelt - Stärkung der internationalen Kohlehandelsbeziehungen - Ausbau der Handelsaktivitäten auf weitere Rohstoffe - Positive Geschäftsentwicklung in 2017 erwartet

Berlin, 8. Mai 2016: Dem internationalen Rohstoffhandelskonzern HMS Bergbau AG gelang im Geschäftsjahr 2016 - trotz eines für die Industrie operativ herausfordernden Jahres - eine deutliche Ausweitung seiner Geschäftsaktivitäten. Durch verbesserte internationale Handelsbeziehungen und höhere Tonnagen konnte sowohl die Gesamtleistung als auch die Profitabilität deutlich gesteigert werden. Entsprechend stieg die Gesamtleistung des Konzerns bei einem vor allem im ersten Halbjahr 2016 starken Preisverfall am internationalen Kohlemarkt im Jahr 2016 um rund 60 % von EUR 117,6 Mio. auf EUR 178,0 Mio. Auch das EBIT sprang im Berichtszeitraum 2016 deutlich von TEUR 747 im Jahr 2015 auf TEUR 1.693. Der Periodenüberschuss belief sich vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 auf TEUR 269 (Vj.: TEUR 179).

Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2016 um 27,7 % auf EUR 41,0 Mio. (Vorjahr: EUR 32,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote belief sich zum 31. Dezember 2016 auf 10,1 % nach 11,9 % zum vergleichbaren Vorjahresstichtag. Der Kassenbestand bezifferte sich Ende 2016 auf EUR 1,6 Mio. (Vorjahr: EUR 1,4 Mio.).

Das steigende Rohstoffpreisniveau in der zweiten Jahreshälfte 2016, sowie eine zunehmende Dynamik im weltweiten Rohstoffhandel haben zu einer Umkehr der Trends und zu einer positiven Entwicklung zum Jahresende 2016 geführt. Die an die veränderte Marktsituation angepasste Strategie des Unternehmens haben unter Berücksichtigung der verbesserten Rahmenbedingungen unsere Geschäftstätigkeiten positiv beeinflusst und bestärken uns in der strategischen Ausrichtung. Trotz aller Marktturbulenzen haben wir im Jahr 2016 die Positionierung der HMS Bergbau AG in den internationalen Rohstoffmärkten wesentlich verbessern können. Die Ausweitung des bisher überwiegend auf Kohle fokussierten Handels auf weitere Rohstoffe wie z.B. Erze, Düngemittel- und Zementprodukte hat sich im abgelaufenen Jahr 2016 positiv bestätigt und wird mittelfristig eine weitere, wichtige Säule der HMS Bergbau AG darstellen. Gleichzeitig werden im Rahmen dieser Strategie der horizontalen Integration neue Sourcing Märkte vor allem in Asien, Afrika und dem Nahen Osten erschlossen und stetig weiterentwickelt.

Die Geschäftsentwicklung der HMS Bergbau AG zeigt sich auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2017 vielversprechend. Positive globale Konjunkturprognosen, der Mengenausbau im internationalen Handel sowie neue Vermarktungsabkommen vor allem in Südafrika, Botswana und Indonesien - gepaart mit der Ausweitung des Handels mit weiteren Rohstoffen stimmen uns für die Zukunft optimistisch.

Entsprechend rechnet das Management im laufenden Geschäftsjahr 2017 mit steigenden Umsatzerlösen bei einer weiterhin attraktiven Rohmarge. Für das Geschäftsjahr 2017 wird erneut ein positives Jahresergebnis auf einem höheren Niveau als 2016 erwartet.

Der Vorstand

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle sowie von Rohstoffen wie Erze, Düngemittel oder Zementprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Zudem vermarktet HMS Bergbau seit Langem die Kohleprodukte der IchorCoal N.V. und hat 2016 insbesondere in Asien neue Lieferverträge abgeschlossen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

Kontakt: Unternehmenskontakt: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin T.: +49 (30) 65 66 81-0 F: +49 (30) 65 66 81-15 E-Mail: info@hms-ag.com URL: www.hms-ag.com HMS Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Ostergrube 11 30559 Hannover T.: +49 (511) 47 40 23 00 F.: +49 (511) 47 40 23 19 www.gfei.ag E-Mail: investors@hms-ag.com

08.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

570965 08.05.2017

ISIN DE0006061104

AXC0196 2017-05-08/14:04